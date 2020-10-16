За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 287 231 заболевший. 121 919 заразившихся выздоровели, 5408 – умерли

уточнено

Вчера, 15 октября, в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5062). Это рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот же период скончались 106 пациентов (днем ранее – 73).

За вчера зафиксировано 2269 выздоровевших (днем ранее — 951).

Новость дополняется...

Читайте также: В Украине обновили карантинные зоны: восемь облцентров в красной зоне

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.