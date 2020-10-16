Рекорд | Коронавирус в Украине подобрался к очередному психологическому рубежу: ежедневная сводка
16.10.2020, 08:45
Скриншот из видеозаписи UA:Чернігів
За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 287 231 заболевший. 121 919 заразившихся выздоровели, 5408 – умерли
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Вчера, 15 октября, в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5062). Это рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот же период скончались 106 пациентов (днем ранее – 73).
За вчера зафиксировано 2269 выздоровевших (днем ранее — 951).
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- 8 октября в стране выявили 5804 заболевших – это рекорд за время эпидемии COVID-19 в стране.
- Масочный режим не является 100% защитой от передачи вируса, но он значительно уменьшает дозу, которую поглощает от зараженного еще не инфицированный. Это, вероятно, приводит к тому, что процент тяжелых случаев COVID-19 снижается.
- В легких курильщиков, по мнению ученых, меньше "входных дверей" для коронавируса, но вред от курения, уточнили биологи, куда выше шансов получить тяжелое течение COVID-19.
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