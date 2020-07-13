Коронавирус. Кличко объяснил, почему в выходные дни уменьшается число заболевших
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему в выходные дни уменьшается количество заболевших новым коронавирусом
В выходные дни существенно уменьшается количество выявленных заболевших коронавирусом из-за того, что в выходные меньше людей обращаются к врачам и сдают тесты. Также почти 50% исследований делаются в частных лабораториях, которые не работают в выходные. Об этом на брифинге заявил мэр столица Виталий Кличко.
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"Если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных", - заявил Кличко.
Он объяснил, что "в выходные дни меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты". Также, по его словам, сегодня почти 50% исследований проводят в частных лабораториях, а они не работают в выходные дни.
- Сегодня сообщалось, что в Украине третий день подряд снижается число заболевших за сутки.
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