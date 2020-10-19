COVID-19. Препарат для лечения уже закупили и везут в Украину – Ляшко
Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что препарат "Ремдесивир" закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины"
Препарат "Ремдесивир" закуплен и транспортируется в Украину. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
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По его словам, он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".
"И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", – сказал Ляшко.
- 2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.
- 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.
- 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.
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