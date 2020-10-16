UA

Ремдесивир и три других препарата вовсе или почти бесполезны при коронавирусе – ВОЗ

16.10.2020, 08:54
Ремдесивир и три других препарата вовсе или почти бесполезны при коронавирусе – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Масштабное исследование под координацией Всемирной организации здравоохранения показывает, что лечение COVID-19 этими препаратами малоэффективно

Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19 под эгидой Всемирной организацией здравоохранения показали, что получившие известность и зачастую широко применяемые четыре лекарства "оказывают незначительное" или "не оказывают никакого" влияния на течение болезни у госпитализированных и их выживаемость. Препринт статьи опубликован на medRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исследование Solidarity Therapeutics Trial по данным из 405 больниц в 30 странах демонстрирует, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (в комбинации с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже – нет) – явно не панацея от коронавируса SARS-CoV-2.

В исследовании задействованы данные по 11 266 взрослым пациентам, из которых 2750 получали ремдесивир, 954 – гидроксихлорохин, 1411 – лопинавир, 651 – интерферон+лопинавир, 1412 – только интерферон, и 4088 – другой препарат. Умерли 1253 пациента.

Исследовалось влияние препаратов на общую смертность, начало интубации на аппарате ИВЛ и продолжительность пребывания в больнице в 28-дневном периоде.

СПРАВКА. "Солидарность" – международные клинические испытания для нахождения эффективного метода лечения COVID-19. Запущены ВОЗ и партнерами. За счет включения пациентов из нескольких стран ставится задача быстро определить, замедляют ли какие-либо препараты прогрессирование болезни, повышают ли выживаемость. Препараты включаются в исследования по мере поступления информации об их предполагаемой эффективности.

"Ни один из исследуемых препаратов не снизил достоверно смертность (у пациентов без вентиляции или в любой другой подгруппе), не повлиял на время начала вентиляции или продолжительность госпитализации", – подчеркнули авторы.

Они отметили, что другое использование этих лекарств, например, для лечения пациентов амбулаторно или для профилактики, "необходимо изучить в других исследованиях".

Новость дополняется...

Читайте также: Диагноз COVID-19 ставят по симптомам, иногда даже с отрицательным ПЦР-тестом – Степанов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
исследование лекарство лечение ВОЗ испытание препарат коронавирус COVID-19 Ремдесивир гидроксихлорохин интерферон лопинавир ритонавир

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 