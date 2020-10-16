Ремдесивир и три других препарата вовсе или почти бесполезны при коронавирусе – ВОЗ

Масштабное исследование под координацией Всемирной организации здравоохранения показывает, что лечение COVID-19 этими препаратами малоэффективно

Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19 под эгидой Всемирной организацией здравоохранения показали, что получившие известность и зачастую широко применяемые четыре лекарства "оказывают незначительное" или "не оказывают никакого" влияния на течение болезни у госпитализированных и их выживаемость. Препринт статьи опубликован на medRxiv.

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Исследование Solidarity Therapeutics Trial по данным из 405 больниц в 30 странах демонстрирует, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (в комбинации с ритонавиром) и интерферон-β1a (в основном подкожно; сначала с лопинавиром, позже – нет) – явно не панацея от коронавируса SARS-CoV-2.

В исследовании задействованы данные по 11 266 взрослым пациентам, из которых 2750 получали ремдесивир, 954 – гидроксихлорохин, 1411 – лопинавир, 651 – интерферон+лопинавир, 1412 – только интерферон, и 4088 – другой препарат. Умерли 1253 пациента.

Исследовалось влияние препаратов на общую смертность, начало интубации на аппарате ИВЛ и продолжительность пребывания в больнице в 28-дневном периоде.

СПРАВКА. " . " Солидарность " – международные клинические испытания для нахождения эффективного метода лечения COVID-19. Запущены ВОЗ и партнерами. За счет включения пациентов из нескольких стран ставится задача быстро определить, замедляют ли какие-либо препараты прогрессирование болезни, повышают ли выживаемость. Препараты включаются в исследования по мере поступления информации об их предполагаемой эффективности.

"Ни один из исследуемых препаратов не снизил достоверно смертность (у пациентов без вентиляции или в любой другой подгруппе), не повлиял на время начала вентиляции или продолжительность госпитализации", – подчеркнули авторы.

Они отметили, что другое использование этих лекарств, например, для лечения пациентов амбулаторно или для профилактики, "необходимо изучить в других исследованиях".

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2 мая ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.

Тогда же часть медиков усомнилась в пользе ремдесивира при лечении тяжелобольных COVID-19, но заявила, что при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".

8 октября главсанврач Ляшко заявил, что Украина закупит дорогостоящий ремдесивир для больниц.

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Евгений Пилипенко

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