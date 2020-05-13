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На Кубе заявили о своем "эффективном лекарстве" против коронавируса – Reuters

На Кубе заявили о своем "эффективном лекарстве" против коронавируса – Reuters - Фото
Фото: ЕРА
13.05.2020, 14:43

Власти Кубы надеются, что синтетический интерферон альфа-2b и методы лечения коронавируса, которые сейчас разрабатываются, поднимут их экономику

Кубинские власти заявили, что якобы успешно лечат препаратом интерферон альфа-2b коронавирусную болезнь у себя и в Китае, и что 80 стран уже "выразили заинтересованность в закупке лекарства". Об этом пишет Reuters, ссылаясь на "неофициальный отчет исследования".

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В Гаване утверждают, что препарат помог снизить смертность среди 1804 подтвержденных случаев COVID-19 до 4,1% против 5,9% в среднем по остальным странам Северной и Южной Америки.

В отчете также говорится, что якобы ни один из почти 3000 работников здравоохранения, которые использовали капли для носа из интерферона, не заразился коронавирусом. При этом китайские исследователи сообщили, что в это число входило более 500 медиков, который работали в условиях высокого риска заражения. Эти данные не проверены и не опубликованы в авторитетных медицинских журналах.

СПРАВКА. Интерферон альфа-2b - синтетический иммуномодулятор, используется при лечении гепатитов C и B, а также ряда других заболеваний. Исследования во время эпидемии SARS в 2003-м показали, что интерфероны могут быть эффективны против коронавирусов. В лечении простуды бесполезен, в профилактике гриппа низкими дозировками также не имеет эффекта. Его инъекции или инфузии могут приводить к серьезным побочным эффектам.

В другом отдельном неофициальном отчете, пишет Reuters, в больнице в Ухане пациентам давали вдыхать интерферон в аэрозоле, и они якобы быстрее показывали улучшение респираторных симптомов и выведение вируса из крови, чем пациенты из контрольной группы.

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Чтобы подтвердить эти ранних результаты, всегда проводят рандомизированные контролируемые исследования по всему миру.

"Куба не ждет таких результатов. Она уже начинает использовать капли для носа с интерфероном для профилактики инфекций у медработников", - пишет агентство. Интерферон, который Куба производит уже несколько десятилетий, считался там "потенциальным чудодейственным лекарством" еще в 1970-1980-х.

Одобренного ВОЗ лекарства или вакцины против SARS-CoV-2 нет. 

Биофарм-сектор Кубы производит большинство лекарственных препаратов, используемых на острове, а также более 300 продуктов для экспорта в более чем 50 стран, включая терапевтическую вакцину от рака легких CIMAvax. Под эгидой государственной BioCubaFarma работает 21 исследовательский центр и 32 компании; всего около 20 000 человек.

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Евгений Пилипенко
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