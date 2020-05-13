Коронавирус. Карантин в Украине будет, пока не найдут лекарство - Шмыгаль

Украина будет "заходить и выходить" из карантина, пока не изобретут лекарство от коронавируса. Об этом нардепам в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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На заседании нардепы заявили, что миллионы граждан не имеют возможности добираться на работу из-за ограниченного режима работы общественного транспорта. В ответ Шмыгаль заявил, что Украина продолжит умеренно выходить из карантина, чтобы не обвалить систему здравоохранения. Общественный транспорт, по его словам, запустят на третьем этапе.
"Предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - заявил Шмыгаль.
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