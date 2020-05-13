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Коронавирус. Карантин в Украине будет, пока не найдут лекарство - Шмыгаль

Коронавирус. Карантин в Украине будет, пока не найдут лекарство - Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот телеканала Рада)
13.05.2020, 12:18

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин будет сохраняться, пока не изобретут лекарство от COVID-19

Украина будет "заходить и выходить" из карантина, пока не изобретут лекарство от коронавируса. Об этом нардепам в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На заседании нардепы заявили, что миллионы граждан не имеют возможности добираться на работу из-за ограниченного режима работы общественного транспорта. В ответ Шмыгаль заявил, что Украина продолжит умеренно выходить из карантина, чтобы не обвалить систему здравоохранения. Общественный транспорт, по его словам, запустят на третьем этапе. 

"Предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нет. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - заявил Шмыгаль. 

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.
  • Позавчера некоторые ограничительные меры были сняты: список.
  • Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продолжен после 22 мая.
  • Вчера и сегодня в Киеве наблюдались серьезные пробки.

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Владислав Сердюк
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карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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