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Коронавирус. В Украине 402 новых случая и рекордное число выздоровевших за сутки

Коронавирус. В Украине 402 новых случая и рекордное число выздоровевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
13.05.2020, 09:07

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 402 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 16 425 человек

В Украине за сутки подтверждено 402 новых случая COVID-19, выздоровело 343 человека - это рекордное для Украины количество с начала эпидемии. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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На 09:00 13 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 425 человек, 439 человек умерли, 3716 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 402 новых случая заболевания (сутками ранее - 375), 14 человек умерли (сутками ранее - 17), выздоровело 343 пациента - Степанов подчеркнул, что это рекордное количество.

По данным Минздрава, на амбулаторном лечении находится 11 241 человек, из них 925 детей и 2637 медиков. Госпитализация потребовалась для 5184 человек, из них 205 детей и 571 медик. К аппарату ИВЛ с начала эпидемии были подключены 218 пациентов, в том числе один ребенок и 19 медиков.

  • В Испании тысячи родственников умерших от COVID-19 подали в суд на премьера.
  • На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели.

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Денис Юдин
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