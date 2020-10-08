Украина централизованно закупит Ремдесевир для лечения коронавируса
08.10.2020, 20:32
Ремдесивир (фото — europeanpharmaceuticalreview.com)
Ремдесевир будет доставлен в те больницы, в которых предоставляется стационарная медицинская помощь
Госпредприятие Медицинские закупки ведет торги, чтобы закупить препарат от коронавируса Ремдесивир для украинских больниц. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.
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"Сейчас для специфической терапии дополнительно выделили средства и ведутся торги государственным предприятием Медицинские закупки Украины, чтобы закупить централизованно Ремдесевир, который будет доставлен в те больницы, в которых предоставляется стационарная медицинская помощь", – сказал Ляшко.
- 2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.
- 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.
- 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.
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