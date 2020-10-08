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Украина централизованно закупит Ремдесевир для лечения коронавируса

08.10.2020, 20:32
Украина централизованно закупит Ремдесевир для лечения коронавируса - Фото
Ремдесивир (фото — europeanpharmaceuticalreview.com)

Ремдесевир будет доставлен в те больницы, в которых предоставляется стационарная медицинская помощь

Госпредприятие Медицинские закупки ведет торги, чтобы закупить препарат от коронавируса Ремдесивир для украинских больниц. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

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"Сейчас для специфической терапии дополнительно выделили средства и ведутся торги государственным предприятием Медицинские закупки Украины, чтобы закупить централизованно Ремдесевир, который будет доставлен в те больницы, в которых предоставляется стационарная медицинская помощь", – сказал Ляшко.

  • 2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.
  • 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.
  • 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.
Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко коронавирус Ремдесивир   COVID-19

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