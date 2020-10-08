Украина централизованно закупит Ремдесевир для лечения коронавируса

Ремдесевир будет доставлен в те больницы, в которых предоставляется стационарная медицинская помощь

Госпредприятие Медицинские закупки ведет торги, чтобы закупить препарат от коронавируса Ремдесивир для украинских больниц. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас для специфической терапии дополнительно выделили средства и ведутся торги государственным предприятием Медицинские закупки Украины, чтобы закупить централизованно Ремдесевир, который будет доставлен в те больницы, в которых предоставляется стационарная медицинская помощь", – сказал Ляшко.

2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса.

29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.

25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.