Коронавирус в Украине обновил рекорд по суточному числу выявленных заболевших и умерших
За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 293 641 заболевший. 5517 заразившихся умерли, 124 113 – выздоровели
Вчера, 16 октября, в Украине выявили 6410 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5992). Это рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За сутки скончались 109 пациентов (днем ранее – 106) – это также рекордный показатель, 2194 – выздоровели (днем ранее — 2269).
За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 293 641 заболевший. 5517 заразившихся умерли, 124 113 – выздоровели.
Новость дополняется.
- 13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.
- 15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.
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