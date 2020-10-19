Грипп + COVID-19. Есть результаты трех исследований одновременного заражения вирусами

Ученые пишут о возможной перекрестной защите, которую дает при COVID-19 антигриппозная вакцина, но подчеркивают: механизм такого эффекта неизвестен

Четырехвалентная (от четырех штаммов вируса) вакцина против гриппа может стимулировать долгосрочное усиление врожденного иммунитета, что, вероятно, даст некую степень защиты от COVID-19. К такому выводу пришли нидерландские медики, их статья доступна в medRxiv.

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Они полагают, что такая вакцина против гриппа, которую используют в их стране в этом эпидсезоне, повышает сопротивляемость иммунитета и облегчает течение ковида. Это проверяли на культурах иммунных клеток человека в пробирке.

Вакцинация против гриппа улучшала цитокиновые ответы иммунитета на SARS-CoV-2, отметили исследователи. Уже давно известно, что ковид приводит к так называемому цитокиновому шторму в организме: при нем наблюдается гипериммунная реакция, т.е. организм перебарщивает с ответом, что приводит к поражениям легких и других органов.

Авторы также обнаружили, что SARS-CoV-2 был менее распространен среди сотрудников нидерландских больниц, которые были привиты от гриппа в сезоне-2019/2020.

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Китайские ученые заражали клетки в пробирке и мышей одновременно вирусом гриппа и коронавирусом. Выяснилось, что предварительная гриппозная инфекция приводит к повышению в клетках уровня белков ACE2, которые SARS-CoV-2 затем использует для заражения. У мышей, зараженных гриппом и "короной", наблюдалась повышенная вирусная нагрузка SARS-CoV-2 и более серьезное повреждение легких.

Авторы считают, что вирус гриппа обостряет инфицирование SARS-CoV-2, и антигриппозная профилактика "имеет большое значение во время пандемии COVID-19".

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Британские ученые выяснили на мышах, что последовательное заражение вирусом гриппа, а затем коронавирусом значительно ухудшает жизненные показатели и может привести к воспалению тканей головного мозга.

Евгений Пилипенко

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