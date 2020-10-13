Заражение коронавирусом и гриппом одновременно может привести к осложнениям и смерти – ЦОЗ

И коронавирус, и грипп – опасные заболевания как по отдельности, так и при одновременном заражении, отмечают в ЦОЗ

Гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 можно заразиться одновременно, тогда существует риск тяжких поражений легких, тяжелого течения болезни и даже смерти. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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В ЦОЗ отмечают, что обе инфекции опасны и высоко заразны. И даже при заражении ими по отдельности болезнь может как протекать легко и лечиться дома под присмотром семейного врача, так и иметь тяжелую форму, которая может привести к летальному исходу.

Что соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон и физическая активность – снижают вероятность развития тяжких форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом, заявляют в ЦОЗ.

В ЦОЗ также опубликовали инфографику, на которой сравнивают грипп и COVID-19.

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В ведомстве также подчеркивают, что антибиотики не ускоряют выздоровления, как в случае с гриппом, так и COVID-19. Чтобы уберечь себя и близких от этих болезней ЦОЗ рекомендует:

– вакцинироваться от гриппа;

– тщательно и часто мыть руки в течение 40 секунд;

– соблюдать дистанцию 1,5 метра, а где это невозможно, надевать маску;

– не трогать глаза, нос, рот, кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовый платочек;

– при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу.

По прогнозу ВОЗ, ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.

Вчера в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что у Украины есть три пути для получения вакцины от коронавируса, когда она будет готова.

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Марк Сировой

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