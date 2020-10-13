Заражение коронавирусом и гриппом одновременно может привести к осложнениям и смерти – ЦОЗ
И коронавирус, и грипп – опасные заболевания как по отдельности, так и при одновременном заражении, отмечают в ЦОЗ
Гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 можно заразиться одновременно, тогда существует риск тяжких поражений легких, тяжелого течения болезни и даже смерти. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ЦОЗ отмечают, что обе инфекции опасны и высоко заразны. И даже при заражении ими по отдельности болезнь может как протекать легко и лечиться дома под присмотром семейного врача, так и иметь тяжелую форму, которая может привести к летальному исходу.
Что соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон и физическая активность – снижают вероятность развития тяжких форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом, заявляют в ЦОЗ.
В ЦОЗ также опубликовали инфографику, на которой сравнивают грипп и COVID-19.
Читайте также: Ситуация неспокойная. Минздрав предложит продлить карантин до конца года – Ляшко
Нажмите на инфографику, чтобы увеличить
В ведомстве также подчеркивают, что антибиотики не ускоряют выздоровления, как в случае с гриппом, так и COVID-19. Чтобы уберечь себя и близких от этих болезней ЦОЗ рекомендует:
– вакцинироваться от гриппа;
– тщательно и часто мыть руки в течение 40 секунд;
– соблюдать дистанцию 1,5 метра, а где это невозможно, надевать маску;
– не трогать глаза, нос, рот, кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовый платочек;
– при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу.
- По прогнозу ВОЗ, ближайшие месяцы заболеваемость COVID-19 в Украине может возрасти до 7000 – 9000 выявленных инфицированных в сутки.
- Вчера в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что у Украины есть три пути для получения вакцины от коронавируса, когда она будет готова.
Читайте также: Второй тотальный карантин из-за коронавируса невозможен, говорит Степанов. Что предлагает
Комментарии