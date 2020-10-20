Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС

Ирландия первой в Евросоюзе введет повторный локдаун (жесткий карантин) для борьбы с коронавирусной эпидемией. Это произойдет в ночь на 21 октября, объявил в эфире национальных каналов ирландский премьер-министр Мартин Микал.

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На сайте правительства страны изложены рекомендации и список ограничений.

Людям следующие 1,5 месяца запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров, если только это не связано с жизненно важным семейным вопросами, работой или спасением здоровья/жизни. Людей призывают работать удаленно – из дома, кроме тех, кто занят в критически важных для инфраструктуры отраслях.

Выходящие потоки общественного транспорта сократят на две трети.

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Закрываются все розничные магазины, кроме тех, которые продают товары первейшей необходимости. Уходят на полный карантин все учреждения культуры. Заведения общепита с 21 октября работают только через доставку или на вынос.

Обучение в школах не будет прервано, также не закрывают парки и детские площадки.

По состоянию на сейчас в Ирландии COVID-19 обнаружен у чуть более чем 51 000 человек, из них около 1900 умерли.

Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, говорится в сообщении Киевской школы экономики.

В Украине вернут локдаун, если суточное число инфицированных достигнет 9500 человек, заявил вчера президент Зеленский. В среднем заполняемость коек по Украине сейчас составляет 65,7%.

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Видео: RTÉ News