Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Ирландия первой в Евросоюзе внедряет повторный локдаун из-за эпидемии коронавируса

Ирландия первой в Евросоюзе введет повторный локдаун (жесткий карантин) для борьбы с коронавирусной эпидемией. Это произойдет в ночь на 21 октября, объявил в эфире национальных каналов ирландский премьер-министр Мартин Микал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На сайте правительства страны изложены рекомендации и список ограничений.

Людям следующие 1,5 месяца запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на пять километров, если только это не связано с жизненно важным семейным вопросами, работой или спасением здоровья/жизни. Людей призывают работать удаленно – из дома, кроме тех, кто занят в критически важных для инфраструктуры отраслях.

Выходящие потоки общественного транспорта сократят на две трети.

Читайте также: Учені пропонують альтернативу локдауну і формувати колективний імунітет. Що кажуть критики

Закрываются все розничные магазины, кроме тех, которые продают товары первейшей необходимости. Уходят на полный карантин все учреждения культуры. Заведения общепита с 21 октября работают только через доставку или на вынос.

Обучение в школах не будет прервано, также не закрывают парки и детские площадки.

  • По состоянию на сейчас в Ирландии COVID-19 обнаружен у чуть более чем 51 000 человек, из них около 1900 умерли.
  • Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, говорится в сообщении Киевской школы экономики.
  • В Украине вернут локдаун, если суточное число инфицированных достигнет 9500 человек, заявил вчера президент Зеленский. В среднем заполняемость коек по Украине сейчас составляет 65,7%.

Читайте также: Инфекционист о борьбе с эпидемией COVID-19: Никакой "демократии" при этом быть не может

Видео: RTÉ News

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: евросоюз, ирландия, карантин, эпидемия, коронавирус, COVID-19, локдаун
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция
Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция
Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС
Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС
Лига чемпионов. "Динамо" VS "Ювентус": где и во сколько смотреть матч
Лига чемпионов. "Динамо" VS "Ювентус": где и во сколько смотреть матч
Идеи и Кейсы Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии
Конец монополии ДТЭК. Зеленский поручил создать энергорынок в торговой зоне на Закарпатье
ТЭК Конец монополии ДТЭК. Зеленский поручил создать энергорынок в торговой зоне на Закарпатье
Почему импортозамещение и защита национального производителя не работают?
Мнение Почему импортозамещение и защита национального производителя не работают?
Популярное
фото/видео
Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция
Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция
Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС
Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС 07:54
Лига чемпионов. "Динамо" VS "Ювентус": где и во сколько смотреть матч
Лига чемпионов. "Динамо" VS "Ювентус": где и во сколько смотреть матч 07:27
Как в кино. Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное видео
Как в кино. Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное видео 19.10.20, 14:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 