Введем жесткий карантин, когда будет 9500 случаев коронавируса в день – Зеленский

Два дня назад в Украине было зафиксировано 6400 новых заболевших, вчера – 5200

В Украине будет введен жесткий карантин, если суточное число инфицированных достигнет 9500 человек. Об этом на встрече с религиозными лидерами заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил, что наблюдается тенденция к росту заболеваемости. В ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%.

Хуже всего болезнь переносят пожилые люди, отметил президент. На эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев COVID-19. Поэтому он призвал глав церквей и организаций способствовать уменьшению пребывания пожилых граждан на массовых мероприятиях.

Президент сказал, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны, и будет очень сложно всем", – сказал Зеленский.

Религиозные лидеры заверили, что будут максимально принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, сообщили в ОП.

Два дня назад в Украине было зафиксировано 6400 новых заболевших, вчера — 5200.

8 октября Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что жесткий карантин в Украине введут, если в Минздраве будут видеть, что заполненность лечебных заведений больными коронавирусом приближается к 100%.

В среднем заполняемость коек по Украине сейчас составляет 65,7%. Самая сложная ситуация – в Луганской области. Там некоторые больницы заполнены на 100%.

Вадим Ребрина

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