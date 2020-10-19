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Ситуация с заполненностью коек для больных COVID-19: ряд областей приближаются к 100%

19.10.2020, 18:50
Ситуация с заполненностью коек для больных COVID-19: ряд областей приближаются к 100% - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Среднем заполняемость коек по Украине сейчас составляет 65,7%

Самая сложная ситуация с заполненностью коек для больных COVID-19 – в Луганской области. Там некоторые больницы заполнены на 100%. Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус в регионах со ссылкой на данные СНБО.

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В Одесской и Сумской областях заполненность коек достигает 90% и 88,2% соответственно. В Донецкой – 81,8%, в Хмельницкой – 75,4%.

В среднем заполняемость коек по Украине сейчас составляет 65,7%, говорится в сообщении.

  • Украина занимает девятое место в мире по числу умерших больных коронавирусом за сутки. Вчера сообщалось о 90 летальных случаях в Украине за сутки. Также Украина находится на 15 месте по суточной заболеваемости. Вчера сообщалось о 5231 выявленном заболевшем. 
  • 12 октября 500 ученых обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести в стране новые карантинные ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.
  • 15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что жесткий карантин в Украине введут, если в Минздраве будут видеть, что заполненность лечебных заведений больными коронавирусом приближается к 100%. 

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Вадим Ребрина
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