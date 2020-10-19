Коронавирус. В Харькове случилось то, что мы видели в Италии – глава ОГА

В Харькове сложилась "крайне критическая" ситуация с COVID-19, утверждает глава ОГА Кучер

В Харькове не хватает врачей и коек для больных коронавирусом, в городе наблюдается итальянский сценарий эпидемии COVID-19. Об этом написал в Facebook глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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Он утверждает, что в городе сложилась "крайне критическая" ситуация с COVID-19 – и больных приходится везти в областные больницы.

"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", – написал он.

В то же время Кучер не только возглавляет ОГА, но и является кандидатом в мэры Харькова от Слуги народа, он не единожды публично критиковал местное самоуправление, в частности за борьбу с эпидемией. LIGA.net пыталась получить комментарий о сегодняшнем заявлении Кучера в пресс-службе горсовета, однако там на звонки так и не ответили. LIGA.net направила в горсовет письменный запрос.

Харьковская область лидирует среди все регионов Украины по суточной заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в области зафиксировали 595 новых заразившихся.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красную попали Харьков и еще восемь областных центров. При этом в ограничениях красной зоны будет ряд исключений.

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Марк Сировой

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