Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Киеве и пяти областях – сводка

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 303 638 заболевших. Лидируют по суточной заболеваемости COVID-19 Киев и Харьковская область

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (385 случаев), Харьковской (595), Одесской (350), Житомирской (308), Львовской (259) и Сумской (254) областях. Об этом говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки в Украине зафиксировали 4766 заболевших. За все время эпидемии зарегистрировали 303 638 заболевших, 126 489 выздоровевших и 5673 умерших.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 30 848 заболевших (385 за сутки);

Харьковская – 29 113 (595);

Львовская – 25 103 (259);

Одесская – 19 079 (350);

Черновицкая – 17 866 (207);

Тернопольская – 17 503 (142);

Ивано-Франковская – 16 766 (186);

Ровенская – 16 034 (152);

Киевская – 12 924 (240);

Закарпатская – 11 825 (89);

Днепропетровская – 11 108 (175);

Хмельницкая – 11 035 (217);

Волынская – 10 986 (156);

Житомирская – 10 095 (308);

Сумская – 9104 (254);

Винницкая – 8418 (62);

Донецкая – 7133 (126);

Черкасская – 6892 (130);

Черниговская – 6779 (93);

Запорожская – 6483 (118);

Полтавская – 6051 (174);

Николаевская – 5865 (178);

Херсонская – 2570 (98);

Луганская – 2467 (45);

Кировоградская – 1591 (27).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красную попали сразу восемь областных центров. При этом в ограничениях красной зоны будет ряд исключений.

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Марк Сировой

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