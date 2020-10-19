Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Киеве и пяти областях – сводка
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 303 638 заболевших. Лидируют по суточной заболеваемости COVID-19 Киев и Харьковская область
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (385 случаев), Харьковской (595), Одесской (350), Житомирской (308), Львовской (259) и Сумской (254) областях. Об этом говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки в Украине зафиксировали 4766 заболевших. За все время эпидемии зарегистрировали 303 638 заболевших, 126 489 выздоровевших и 5673 умерших.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 30 848 заболевших (385 за сутки);
Харьковская – 29 113 (595);
Львовская – 25 103 (259);
Одесская – 19 079 (350);
Черновицкая – 17 866 (207);
Тернопольская – 17 503 (142);
Ивано-Франковская – 16 766 (186);
Ровенская – 16 034 (152);
Киевская – 12 924 (240);
Закарпатская – 11 825 (89);
Днепропетровская – 11 108 (175);
Хмельницкая – 11 035 (217);
Волынская – 10 986 (156);
Житомирская – 10 095 (308);
Сумская – 9104 (254);
Винницкая – 8418 (62);
Донецкая – 7133 (126);
Черкасская – 6892 (130);
Черниговская – 6779 (93);
Запорожская – 6483 (118);
Полтавская – 6051 (174);
Николаевская – 5865 (178);
Херсонская – 2570 (98);
Луганская – 2467 (45);
Кировоградская – 1591 (27).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- 15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.
- Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красную попали сразу восемь областных центров. При этом в ограничениях красной зоны будет ряд исключений.
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