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Коронавирус. Ограничения для городов красной зоны – транспорт не остановят: список мер

16.10.2020, 11:59
Коронавирус. Ограничения для городов красной зоны – транспорт не остановят: список мер - Фото
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА

Заведениям общепита разрешили работать в Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях

Кабинет министров решил не прекращать движение общественного транспорта в регионах, которые попали в красную зону эпидемиологических ограничений при COVID-19. Постановление вышло на сайте правительства.

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В Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях разрешено продолжение работы образовательных учреждений (школ, колледжей, ВУЗов) и заведений общепита. 

В Донецкой области разрешили посещать учреждения, предоставляющие социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Таким заведениям разрешили работать также в Черновицкой и Черниговской областях. 

В Одесской, Житомирской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

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Станислав Стороженко
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