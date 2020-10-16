Коронавирус. Ограничения для городов красной зоны – транспорт не остановят: список мер

Заведениям общепита разрешили работать в Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях

Кабинет министров решил не прекращать движение общественного транспорта в регионах, которые попали в красную зону эпидемиологических ограничений при COVID-19. Постановление вышло на сайте правительства.

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В Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях разрешено продолжение работы образовательных учреждений (школ, колледжей, ВУЗов) и заведений общепита.

В Донецкой области разрешили посещать учреждения, предоставляющие социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Таким заведениям разрешили работать также в Черновицкой и Черниговской областях.

В Одесской, Житомирской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы, Полтава и Хмельницкий попали в красную зону.

За прошедшие сутки в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Станислав Стороженко

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