Коронавирус. Ограничения для городов красной зоны – транспорт не остановят: список мер
Заведениям общепита разрешили работать в Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях
Кабинет министров решил не прекращать движение общественного транспорта в регионах, которые попали в красную зону эпидемиологических ограничений при COVID-19. Постановление вышло на сайте правительства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях разрешено продолжение работы образовательных учреждений (школ, колледжей, ВУЗов) и заведений общепита.
В Донецкой области разрешили посещать учреждения, предоставляющие социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.
Таким заведениям разрешили работать также в Черновицкой и Черниговской областях.
В Одесской, Житомирской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.
- 13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.
- С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Чернигов и Черновцы, Полтава и Хмельницкий попали в красную зону.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читайте также: Пожилые люди чаще всего заболевают и умирают от COVID-19 – статистика Нацслужбы здоровья
Комментарии