Пожилые люди чаще всего заболевают и умирают от COVID-19 – статистика Нацслужбы здоровья

Наивысший процент заболеваемости среди среди категории 50-59 лет – 21%

Наивысший показатель летальности от коронавируса среди людей пожилого возраста от 60 до 69 лет – 31%, чаще всего заболевают люди в возрасте от 50 до 59 лет – 21%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

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Среди всех зарегистрированных летальных случаев от COVID-19 больше всего умерших в возрасте от 60 лет: на категорию 90+ приходится 1,8%, на 80-89 лет – 16%, на 70-79 лет – 26%, на 60-69 лет – 31%.

Меньшее количество смертей фиксируется среди людей в возрасте от 40 до 49 лет (5%) и от 30 до 39 лет (1,9%).

Наивысший процент заболеваемости среди категории 50-59 лет – 21%, больные в возрасте от 40 до 49 и от 30 до 39 составляют 18% и 17% от общего количества подтвержденных случаев. При этом, категория 60-69 лет составляет 16,7% от общего количества больных.

За прошедшие сутки в Украине выявили 5062 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие месяцы заболеваемость в Украине может возрасти до 7000–9000 в сутки.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

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Станислав Стороженко

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