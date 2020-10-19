Коронавирус. Украина вошла в топ-10 стран мира по умершим больным COVID-19 за сутки

За время пандемии коронавируса в мире выявили уже больше 40 млн заболевших. Умерли более 1,1 млн больных COVID-19

Украина занимает девятое место в мире по числу умерших больных коронавирусом за сутки. Об этом говорится в сводке о пандемии COVID-19 на Worldometers.

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Вчера сообщалось о 90 летальных случаях в Украине за сутки. В десятой Франции умерли 85 инфицированных, в восьмой Аргентине – 160.

Больше всего смертельных случаев за сутки зарегистрировано в Индии (578), США (448), Мексике (355), Иране (252) и Бразилии (215).

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Также Украина находится на 15 месте по суточной заболеваемости. Вчера сообщалось о 5231 выявленном заболевшем. Германия заняла 14 место (5248 новых инфицированных), на 16-м – Чехия (5058).

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В топ-5 антирейтинга вошли Индия (55 511), США (44 941), Франция (29 837), Великобритания (16 982) и Россия (15 099).

За все время пандемии в мире зафиксировали 40 264 219 (+324 927 за сутки), 1 187 167 умерших (+3971) и 30 108 034 выздоровевших (+227 096).

12 октября 500 ученых обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести в стране новые карантинные ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.

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Марк Сировой

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