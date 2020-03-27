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В Италии от коронавируса за день умерла почти тысяча человек

В Италии от коронавируса за день умерла почти тысяча человек - Фото
Фото: EPA
27.03.2020, 21:40

Италия обошла Китай и вышла на второе место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса

За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 919 человек. Это самое большое число умерших в этой стране с начала пандемии, сообщает Reuters.

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Общее количество подтвержденных случаев возросло до 86 498 с предыдущих 80 539. Число умерших — 9 134. Полностью выздоровели 10 950 человек.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия сообщил о резком росте смертности по сравнению с предыдущим днем. Он остается в критической ситуации — 5402 случая смерти и 37 298 случаев заражения коронавирусом.

27 марта Италия обошла Китай и вышла на второе место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса - 86498.

По состоянию на 27 марта, в Великобритании от коронавируса умерли 759 человек, в то время как тесты 14 579 человек на COVID-19 дали положительный результат. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в Британии. Вчера в этой стране от коронавируса умер 151 человек.

Ребрина Вадим
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италия коронавирус COVID -19
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