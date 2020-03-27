В Великобритании — самое большое число умерших от коронавируса с начала пандемии

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

По состоянию на 27 марта, в Великобритании от коронавируса умерли 759 человек, в то время как тесты 14 579 человек на COVID-19 дали положительный результат. Об этом сообщает ВВС.

В пятницу число умерших выросло на 181 (31%). Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в Британии. Вчера в этой стране от коронавируса умер 151 человек.

По словам представителей британской системы здравоохранения, все умершие пациенты, возраст которых от 82 до 91 года, за исключением четверых, имели проблемы со здоровьем.

Великобритания занимает седьмое место по количеству зарегистрированных смертей в мире после Италии, Испании, Китая, Ирана, Франции и США.

25 марта стало известно, что коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз.

Сегодня коронавирус подтвержден у премьера Британии Бориса Джонсона