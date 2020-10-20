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В Украине разрабатывают свою оригинальную вакцину от коронавируса – Офис президента

20.10.2020, 18:02
В Украине разрабатывают свою оригинальную вакцину от коронавируса – Офис президента - Фото
Фото: president.gov.ua

В ОП отметили, что украинская вакцина создается на основе уникального подхода

В Украине провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сегодня там под председательством президента Владимира Зеленского прошло совещание с участием ученых, занимающихся разработкой вакцины.

Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования, которое продолжалось шесть месяцев. В ОП отметили, что украинская вакцина создается на основе уникального подхода.

Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться также и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Президент отметил историчность этой встречи и разработки.

"Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", – сказал он.

Вадим Ребрина
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