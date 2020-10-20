В Украине разрабатывают свою оригинальную вакцину от коронавируса – Офис президента
В ОП отметили, что украинская вакцина создается на основе уникального подхода
В Украине провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сегодня там под председательством президента Владимира Зеленского прошло совещание с участием ученых, занимающихся разработкой вакцины.
Разработчики представили Зеленскому результаты доклинической фазы исследования, которое продолжалось шесть месяцев. В ОП отметили, что украинская вакцина создается на основе уникального подхода.
Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться также и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.
Президент отметил историчность этой встречи и разработки.
"Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", – сказал он.
- 7 октября 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить вакцину от коронавируса, которая не будет вызывать сомнений у ученых. Он также посоветовал не верить в "предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами."
- 12 октября в Офисе президента рассказали о трех путях получения Украиной вакцины.
- В ВОЗ заявили, что в первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года
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