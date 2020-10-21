В Германии пожилой мужчина перцовым баллончиком отгонял прохожих на "соцдистанцию"

71-летний житель Аахена радикально решал проблему выдерживания безопасной дистанции при пандемии респираторной инфекции, пока его не задержали

В немецком городе Аахен, что у границы с Нидерландами и Бельгией, произошел случай из "новой реальности" во время пандемии коронавируса: пожилой мужчина обрызгал из перцового баллончика людей, которые, по его мнению, нарушали правило социального дистанцирования на улице. Об этом курьезе сообщили в полиции города.

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Правоохранители рассказали, что 71-летний местный житель (из-за возраста попадающий в группу риска при COVID-19, – ред.) сначала "пшикнул перцем" в группу бегунов, а затем и двух велосипедистов – 51-летнего мужчину и его 49-летнюю супругу. Последние вызвали полицию.

Как пояснил опасный мужчина с баллончиком, он "не знал, как еще удерживать прохожих на нужном расстоянии".

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Против него открыто уголовное дело за причинение вреда здоровью и опасное вмешательство в дорожное движение. Опрысканные бегуны скрылись с места инцидента, их просят дать показания.

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Евгений Пилипенко

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