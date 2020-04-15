Важность социального дистанцирования показали с помощью 3D-моделирования: видео

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США создали 3D-ролик, который демонстрирует, на какое расстояние при кашле разлетаются капельки жидкости с вирусом. Эта 3D-проекция была разработана при поддержке сотрудников Киотского технологического института и размещена на Youtube.

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В ролике хорошо видно, что безопасным может считаться только расстояние между людьми не менее 1,5-2 метров (6 футов по системе мер Британии и США), а все, кто находятся ближе, могут заразиться от кашляющего или чихающего человека. Так ученые еще раз напомнили, что соблюдение простых правил социального дистанцирования может снизить риск заражения коронавирусом воздушно-капельным путем.

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