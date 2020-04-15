Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые наглядно показали, почему так важно придерживаться социальной дистанции во время пандемии коронавируса

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США создали 3D-ролик, который демонстрирует, на какое расстояние при кашле разлетаются капельки жидкости с вирусом. Эта 3D-проекция была разработана при поддержке сотрудников Киотского технологического института и размещена на Youtube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ролике хорошо видно, что безопасным может считаться только расстояние между людьми не менее 1,5-2 метров (6 футов по системе мер Британии и США), а все, кто находятся ближе, могут заразиться от кашляющего или чихающего человека. Так ученые еще раз напомнили, что соблюдение простых правил социального дистанцирования может снизить риск заражения коронавирусом воздушно-капельным путем.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: Данные Apple показали, насколько меньше стали перемещаться украинцы

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ролик, 3D, коронавирус, социальная дистанция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Важность социального дистанцирования показали с помощью 3D-моделирования: видео
Важность социального дистанцирования показали с помощью 3D-моделирования: видео
Более 100 онлайн-выставок: Google Arts&Culture открыл доступ к новым экскурсиям
Более 100 онлайн-выставок: Google Arts&Culture открыл доступ к новым экскурсиям
"Кощей Бессмертный в группе риска". Вася Обломов записал трек о COVID-19 – видео
"Кощей Бессмертный в группе риска". Вася Обломов записал трек о COVID-19 – видео
FMCG "Это мягкий инструмент": министр Петрашко рассказал о планах контроля цен
Бизнес и коронакризис: не бегите, потому что все бегут. Это не работает
Мнение Бизнес и коронакризис: не бегите, потому что все бегут. Это не работает
Безработных регистрируется в 10 раз больше, чем до карантина - Шмыгаль
Экономика Безработных регистрируется в 10 раз больше, чем до карантина - Шмыгаль
Популярное
фото/видео
Важность социального дистанцирования показали с помощью 3D-моделирования: видео
Важность социального дистанцирования показали с помощью 3D-моделирования: видео
Более 100 онлайн-выставок: Google Arts&Culture открыл доступ к новым экскурсиям
Более 100 онлайн-выставок: Google Arts&Culture открыл доступ к новым экскурсиям 13:06
"Кощей Бессмертный в группе риска". Вася Обломов записал трек о COVID-19 – видео
"Кощей Бессмертный в группе риска". Вася Обломов записал трек о COVID-19 – видео 12:21
Украинские артисты против коронавируса. Трансляция музыкального онлайн-марафона
Украинские артисты против коронавируса. Трансляция музыкального онлайн-марафона 10:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 