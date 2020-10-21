Открытое окно сильно уменьшает риск заразиться коронавирусом в помещении – исследование

Мексиканские ученые смоделировали, как микрокапли и частицы аэрозолей двигаются в воздухе аудитории с закрытыми и открытыми окнами и/или кондиционером

Физики смоделировали распространение аэрозолей от дыхания/разговора в помещении. Выяснилось, что для значительного уменьшения их количества – и риска заразиться респираторным заболеванием вроде коронавируса – достаточно хорошо открыть окна и/или включить систему кондиционирования. Исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.

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Был создан модельный класс с девятью учениками и учителем. Учитывалось четыре фактора: размер частиц (1–50 мкм), расположение их источника, наличие барьеров/средств защиты и открытые на 10–50% ширины или закрытые окна.

Известно, что за минуту разговора человек высвобождает около 20 000 частиц 0,8–5,5 мкм, что равнозначно >100 000 вирусных частиц. Анализ показал, что передача аэрозоля между двумя соседними студентами достигает 0,9% выдыхаемых частиц только во фракции около 1 мкм. Около 24–50% частиц размером менее 15 мкм удаляются в течение 15 минут через систему кондиционирования, и в среднем около 69% частиц ~1 мкм вылетают наружу при открытых окнах.

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Более того, открытие окон во время работы системы кондиционирования на ~80% снизило передачу частиц между учениками.

Ученые также отметили, что частицы размером более 20 мкм почти полностью оседают на полу, столах и других поверхностях. Кроме того, стеклянные барьеры уменьшают аэрозольную передачу частиц размером 1 мкм от человека-источника к другим, находящимся на расстоянии не менее 2,4 м, на ~92%.

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Евгений Пилипенко

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