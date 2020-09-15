Сюр. В Индонезии тех, кто отказывается носить защитную маску, заставляют копать могилы

Вместо штрафов местные власти решили использовать нарушителей как бесплатную рабочую силу

В провинции Восточная Ява в Индонезии местные власти решили наказывать нарушителей масочного режима нетрадиционным способом. Вместо штрафов их "в целях профилактики" отправляют рыть могилы для тех, кто умер от коронавируса, передает Daily Mail.

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В частности, в городе Гресик полиция поймала восемь мужчин, которые ходили по улицам без масок и отправила "заниматься общественными работами". По словам администрации города, в Гресике есть только трое "профессиональных копателей могил", поэтому дополнительная рабочая сила придется очень кстати.

Власти Индонезии отмечают, что количество заболевших COVID-19 на островах продолжает стремительно расти, поэтому провинции вынуждены усиливать карантинные ограничения, которые не всегда соблюдаются населением. Многие местные жители игнорируют новые карантинные постановления — за это их ожидает наказание в виде "общественных работ".

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Дарья Мостовая

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