Коронавирус. В Австралии чиновницу угрожают убить из-за решения об ужесточении карантина

В Австралии главе департамента здравоохранения одного из штатов Джанетт Янг угрожают убийством из-за решения об ужесточении коронавирусного карантина

В австралийском штате Квинсленд главе департамента здравоохранения Джанетт Янг угрожают убийством, вероятно, из-за решения о закрытии границ с соседними регионами в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает AP.

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Чиновницу поместили под охрану полиции в связи с угрозами смерти и растущим общественным недовольством. Теперь, по ее словам, она чувствует себя в большей безопасности.

Ранее департамент здравоохранения Квинсленда принял решение закрыть границу с соседними провинциями, а местные чиновники обвинили в ужесточении карантина Джанетт Янг.

По состоянию на 14 сентября в Австралии выявили 26 692 заболевших коронавирусом (за минувшие сутки - 41).

14 сентября в ВОЗ спрогнозировали, что ближе к концу осени в Европе вырастет смертность от коронавируса

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Владислав Сердюк

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