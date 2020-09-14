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Коронавирус. В Австралии чиновницу угрожают убить из-за решения об ужесточении карантина

14.09.2020, 17:54
Коронавирус. В Австралии чиновницу угрожают убить из-за решения об ужесточении карантина - Фото
Джаннетт Янг (Фото - ЕРА - Dave Hunt)

В Австралии главе департамента здравоохранения одного из штатов Джанетт Янг угрожают убийством из-за решения об ужесточении коронавирусного карантина

В австралийском штате Квинсленд главе департамента здравоохранения Джанетт Янг угрожают убийством, вероятно, из-за решения о закрытии границ с соседними регионами в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает AP.

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Чиновницу поместили под охрану полиции в связи с угрозами смерти и растущим общественным недовольством. Теперь, по ее словам, она чувствует себя в большей безопасности. 

Ранее департамент здравоохранения Квинсленда принял решение закрыть границу с соседними провинциями, а местные чиновники обвинили в ужесточении карантина Джанетт Янг. 

  • По состоянию на 14 сентября в Австралии выявили 26 692 заболевших коронавирусом (за минувшие сутки - 41). 
  • 14 сентября в ВОЗ спрогнозировали, что ближе к концу осени в Европе вырастет смертность от коронавируса

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Владислав Сердюк
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