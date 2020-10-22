Украинскую вакцину от COVID-19 будут делать 9-12 месяцев
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что процесс создания отечественной вакцины будет стоит больше 100-150 млн гривень
Разработка украинской вакцины может занять от девяти месяцев до одного года. Об этом заявил президент медицинской компании DiaPrep System, а также международный эксперт в области эпидемиологии Михаил Фаворов во время брифинга о разработке украинской вакцины от COVID-19.
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Он отметил, что варьирование времени производства вакцины зависит от условий ее разработки.
"Если у нас пойдет все абсолютно гладко, ничего не случится, ни разу не пропадет электричество, то это девять месяцев. Реально — это год. Потому что эти процессы нельзя ускорять", – сообщил Фаворов.
По его словам, нельзя "как по решению военного времени" использовать непроверенную вакцину – ее проверка должна пройти в три фазы.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что процесс создания отечественной вакцины будет стоит больше 100-150 млн гривень.
- 20 октября в Офисе президента заявили, что провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса.
- 22 октября президент Владимир Зеленский отметил, что украинская вакцина от COVID-19 "уникальна".
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