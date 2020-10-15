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Степанов заявил, что Украина имеет возможности для создания вакцин – речь не о COVID-19

15.10.2020, 16:16
Степанов заявил, что Украина имеет возможности для создания вакцин – речь не о COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министр отметил, что опыт COVID-19 показал, что стране необходимо иметь собственное производство вакцин, так как это вопрос биобезопасности

Украинские фармпроизводители имеют возможности и специалистов для производства собственных вакцин от дифтерии, столбняка, кори и других болезней. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава. 

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Как считает министр, это "путь не быстрый" и наладить собственное производство за полгода невозможно. Однако Степанов отметил, что опыт COVID-19 показал, что стране необходимо иметь собственное производство вакцин, так как это вопрос биобезопасности. 

По его словам, в Минздраве уже вели переговоры с тремя компаниями, которые располагают соответствующими возможностями в Украине. 

  • 31 августа главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что примерно пятую часть необходимого Украине объема будущей вакцины от коронавируса передадут бесплатно или по доступной цене, когда такой препарат будет одобрен ВОЗ.
  • 7 октября 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить вакцину от коронавируса, которая не будет вызывать сомнений у ученых. Он также посоветовал не верить в "предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами."
  • В системе ВОЗ был создан глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.
  • 13 октября Степанов допустил закупку вакцины от коронавируса в России, если ее эффективность подтвердят международные организации.

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Станислав Стороженко
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