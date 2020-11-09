Табак приспособили для производства вакцины против коронавируса. Есть первые результаты

На фазе I испытаний на здоровых добровольцах в Квебеке проверялась безопасность "растительного" препарата и его способность вызывать иммунный ответ

Канадская биофарм-компания Medicago, третью акций которой владеет табачный гигант Phillip Morris, заявила об успешной первой фазе клинических испытаний своей вакцины-кандидата против коронавируса. Результаты выложены на сервере medRxiv.

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Фаза I стартовала 4 июля. Спустя несколько дней Medicago заключили контракты с GlaxoSmithKline и с Dynavax на поставку адьювантов ("усилителей" реакции организма) AS03 и CpG 1018 соответственно.

Группы, составленные из 180 здоровых добровольцев от 18 до 55 лет, получали по схеме двойной вакцинации (первая+усиливающая) разные дозы – 3,75, 7,5 и 15 мкг. Проверялась реакция на препарат с двумя разными адъювантами (отдельно), а также без них.

СПРАВКА. Вакцина Medicago основана на технологии CoVLP – вирусоподобных частиц размером как вирусные, с добавлением адъюванта. Для получения S-белка SARS-CoV-2, на который и реагирует иммунитет, в компании используют листья генетически запрограммированного табака Бентхама, а не куриные яйца, как многие другие компании. Кусочки генома вируса, которые кодируют этот белок, вводят в почвенные бактерии: затем те проникают в растения и вынуждают их производить нужное вещество.

Вакцина без адьювантов имела минимум побочных эффектов, но и невысокую, а порой и нулевую иммуногенность. Препарат с ними привел к тому, что у большинства людей после повторной вакцинации были головные боли, до 40% перенесли легкую лихорадку, однако и результат впечатлял: при введении с AS03 даже минимальная из изучавшихся доз вызвала в 10 раз выше уровни нейтрализующих антител, чем у переболевших ковидом, и значительный Т-клеточный ответ.

"Пара CoVLP+AS03 имеет безопасность, аналогичную безопасности других вакцин-кандидатов от SARS-CoV-2", – пишут авторы и предлагают перейти в ноябре к фазе II.

23 октября Medicago заключила соглашения о поставке Канаде до 76 млн доз этой вакцины, если она будет одобрена местным Минздравом. Компания получит от властей страны $173 млн на разработку вакцины и строительство завода в Квебеке, способного производить до 1 млрд доз в год.

Месяц назад Medicago успешно закончила фазу III испытаний четырехвалентной вакцины против гриппа.

Остальными акциями компании владеет японский конгломерат Mitsubishi.

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Евгений Пилипенко

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