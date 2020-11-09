Медики выяснили, повышают ли препараты для "сердечников" риски при COVID-19 – исследование

Переживания из-за пандемии – не аргумент для отмены лечения хронических заболеваний, особенно тяжелых, заявили ученые в Испании

Высказанные в первые месяцы пандемии коронавируса опасения, что препараты, которые используют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом, могут приводить к ухудшению прогноза при COVID-19, беспочвенны. Об этом пишут испанские кардиологи.

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Многие пациенты с такими заболеваниями постоянно, часто пожизненно, принимают статины, а также препараты, угнетающие работу фермента АСЕ. Вирус, как известно, использует "родственный" ему АСЕ2 для проникновения к клетки. Были опасения, что угнетающие АСЕ лекарства могут повышать количество АСЕ2 на мембране клеток и, как следствие, восприимчивость организма к SARS-CoV-2.

Таким мнениям оппонировали: якобы противовоспалительный эффект этих препаратов нивелирует негативные моменты и может быть даже полезным при коронавирусе. Более того, некоторые писали, что статины якобы могут напрямую связываться с основным ферментом вируса и блокировать его.

СПРАВКА. Лекарства-статины снижают производство "вредного" холестерина и его содержание в крови. То есть, понижают риски получить тяжелое течение ССЗ и смертность от него.

Испанские медики ретроспективно проверили 2157 пациентов, госпитализированных с марта по май (1234 мужчины, 923 женщины, возраст от 54 до 78 лет). 353 человека за период исследования умерли. Статины принимал 581, и 336 продолжили это делать при коронавирусной болезни. Принимавшие статины были на 11 лет старше и имели значительно больше сопутствующих заболеваний, чем те, кто не принимал их.

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Выяснилось, что риск смерти от COVID-19 у лечащихся этими препаратами был даже ниже – вплоть до 22-25%. То есть лечение статинами не только не ухудшает развитие COVID-19, но и значительно снижает смертность, заявили исследователи.

Ранее в США также отслеживали влияние статинов на течение COVID-19 и смертность от этой болезни: там обнаружили, что препараты полезны, а вот связи тяжести коронавирусного заболевания с ингибиторами ACE не нашли.

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Евгений Пилипенко

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