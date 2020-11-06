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Несмотря на то, что ЕС против. Венгрия закупит "небольшие партии" вакцины РФ от COVID-19

06.11.2020, 09:46
Несмотря на то, что ЕС против. Венгрия закупит
Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава венгерского МИД заявил, что первые поставки российской вакцины ожидаются уже в декабре

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сияйрто заявил, что в декабре этого года Венгрия начнет закупать "небольшие партии российской вакцины от коронавируса", пишет Reuters.

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Предполагается, что вначале вакцина пройдет итоговое тестирование и будет лицензирована, а после – будет применена для  прививок.

С конца января 2021 года партии поставок вакцины из РФ планируют постепенно увеличивать, а со временем, возможно, она будет просто изготавливаться на территории Венгрии, отметил министр.

Примечательно, что такое решение в венгерском МИД приняли после того, как в ЕС заявили, что будут принимать правовые меры в случае закупки странами-членами Евросоюза не сертифицированных в Европе вакцин у других государств.

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Дарья Мостовая
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