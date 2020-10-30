Еврокомиссия: ЕС не намерен покупать российские или китайские вакцины против коронавируса

В Еврокомиссии заявили, что если кто-то из стран-членов ЕС приобретет у третьих стран несертифицированные вакцины, то ЕК примет правовые меры

Европейский Союз не намерен закупать или допускать на европейский рынок вакцины против коронавируса российского или китайского производства. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕК на намерение Венгрии закупить российские или китайские вакцины от COVID-19, передает Укринформ.

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По его словам, любая подобная продукция иностранного производства может появиться на европейском рынке только после тщательной проверки и авторизации на эффективность и безопасность по стандартам ЕС.

"Мы не ведем переговоры ни с российскими, ни с китайскими компаниями. Это европейская стратегия вакцинации, и все страны-члены подписались под этим процессом. Это не говорит о том, что любые другие вакцины не попадут на наш рынок, но чтобы попасть, они должны пройти через процесс авторизации в Евросоюзе", – подчеркнул Мамер.

По его словам, если кто-то из стран-членов ЕС решит приобрести у третьих стран вакцины, которые не соответствуют принятым в Евросоюзе стандартам качества, не прошли предусмотренные в таких случаях процедуры принятия и авторизации, то Еврокомиссия будет вынуждена принимать соответствующие правовые меры.

Евросоюз уже заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин против COVID-19 у трех производителей лекарств (AstraZeneca, Sanofi и Johnson&Johnson). Кроме того идут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда флаконов с компаниями Moderna, Pfizer и CureVac.

В то же время Евросоюзе полагают, что в 2021 году не все граждане стран ЕС смогут получить вакцины, и рассчитывают на массовую COVID-вакцинацию не ранее 2022 года.

Наталия Медведева

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