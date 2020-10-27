В ЕС полагают, что в Европе до 2022 года вакцины против COVID-19 на всех не хватит

Евросоюз заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин против COVID-19 и договаривается о закупке еще миллиарда флаконов

Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

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Евросоюз, в который входят 27 стран с населением 450 млн человек, заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин против COVID-19 у трех производителей лекарств (AstraZeneca, Sanofi и Johnson&Johnson). Кроме того идут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда флаконов с компаниями Moderna, Pfizer и CureVac.

"До конца 2021 года достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения не будет", – сказал представитель Еврокомиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании. Это заявление подтвердил еще один чиновник.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что количество доз будет ограничены на начальных этапах вакцинации, но не уточняла, как долго продлится начальная фаза. При этом предполагалось, что первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.

Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медработники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.

По словам представителя ЕК, есть согласие насчет вакцинации врачей и медсестер, а по по другим группам договориться пока не удалось.

В июле в документе, согласованном Комиссией и правительствами ЕС, говорилось, что по меньшей мере 40% населения ЕС должны быть вакцинированы на первом этапе.

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Наталия Медведева

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