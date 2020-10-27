Ученые Израиля: Антитело MD65 против коронавируса спасет жизни "тяжелым" больным

Авторы уверены, что антитело MD65 даст медикам выигрыш во времени, чтобы спасти жизнь пациентам на поздних стадиях ковида. Пока его проверили на мышах

Ученые Израильского института биологических исследований сообщили об успешном испытании на мышах "самого эффективного" нейтрализующего антитела против коронавируса. Отчет опубликован в библиотеке bioRxiv.

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Ранее биологи, проверив библиотеку антител инфицированных SARS-CoV-2 людей, обнаружили моноклональное антитело MD65, которое "в пробирке" проявляло наивысшую эффективность нейтрализации вируса. Для того, чтобы подавить половину микроочагов-бляшек инфекции, требовалась концентрация всего в 0,22 мкг MD65 на 1 мл.

Ученые пошли дальше и проверили, как антитело спасает зараженных гуманизированных мышей (лабораторно "модифицированных" для приближения условий эксперимента к тем, которые могут быть на человеке). 75% животных, которым не давали антитела, умерли в течение 6-9 дней после заражения, тогда как введение MD65 даже спустя три дня после инфицирования спасло всех больных животных.

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Лечение больных через два дня после заражения "было высокоэффективным для блокирования заболевания": эти мыши вообще не теряли в весе и "были полностью защищены". Животные, которым дали MD65 после трех дней болезни, имели легкие симптомы заболевания.

"Эти данные, насколько нам известно, впервые беспрецедентно демонстрируют высокоэффективную терапию лечения смертельной дозы инфекции на животной модели. Доказана терапевтическая ценность человеческих моноклонов в качестве спасительного средства лечения тяжелой инфекции COVID-19", – делают вывод в Израиле.

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Евгений Пилипенко

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