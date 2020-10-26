Школы из красной зоны Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение

В Киевской области за минувшие сутки зафиксировали 301 заболевшего коронавирусом.

Школы в красной зоне Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы после осенних каникул. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.

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Всего в области 703 учреждений среднего образования. Детсады продолжают работать. Всего в регионе их – 780, посещает более 54 000 детей.

14 детсадов в области пока закрыли на карантин.

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавируса среди детей или работников этих учреждений.

В Киевской области за минувшие сутки зафиксировали 301 заболевшего коронавирусом.

В красную зону попали Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красной оказались 11 областных центров.

Арина Толина

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