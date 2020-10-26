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Школы из красной зоны Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение

26.10.2020, 14:37
Школы из красной зоны Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

В Киевской области за минувшие сутки зафиксировали 301 заболевшего коронавирусом.

Школы в красной зоне Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы после осенних каникул.  Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации  Василий Володин, передает пресс-служба ведомства.

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Всего в области 703 учреждений среднего образования. Детсады продолжают работать. Всего в регионе их –  780, посещает более 54 000 детей.

14 детсадов в области пока закрыли на карантин. 

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавируса среди детей или работников этих учреждений.

В Киевской области за минувшие сутки зафиксировали 301 заболевшего коронавирусом. 

В красную зону попали Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.

Арина Толина
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