Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в пяти областях и Киеве – сводка
За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 348 924 заболевших COVID-19, больше всего – в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (308 случаев COVID-19), Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Черновицкой (323) и Киевской (308) областях. Об этом говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки выявили 5426 заразившихся. За все время эпидемии зарегистрировали 348 924 заболевших, 6464 умерших и 142 537 выздоровевших.
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Динамика эпидемии по регионам:
Киев – 34 362 заболевших (308 за сутки);
Харьковская – 33 250 (478);
Львовская – 27 608 (335);
Одесская – 22 608 (348);
Черновицкая – 19 728 (323);
Тернопольская – 19 261 (211);
Ивано-Франковская – 18 590 (298);
Ровенская – 17 730 (261);
Киевская – 14 845 (301);
Хмельницкая – 13 482 (182);
Днепропетровская – 13 144 (228);
Закарпатская – 13 144 (172);
Волынская – 12 403 (181);
Житомирская – 12 533 (345);
Сумская – 10 605 (202);
Винницкая – 9401 (157);
Донецкая – 8701 (193);
Черкасская – 8147 (113);
Полтавская – 8056 (180);
Черниговская – 7971 (71);
Николаевская – 7069 (134);
Запорожская – 8132 (160);
Херсонская – 3236 (95);
Луганская – 3233 (64);
Кировоградская – 2114 (86).
В сводку не вошли данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красной оказались 11 областных центров.
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