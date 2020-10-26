Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в пяти областях и Киеве – сводка

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 348 924 заболевших COVID-19, больше всего – в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (308 случаев COVID-19), Харьковской (478), Одесской (348), Житомирской (345), Черновицкой (323) и Киевской (308) областях. Об этом говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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По всей Украине за сутки выявили 5426 заразившихся. За все время эпидемии зарегистрировали 348 924 заболевших, 6464 умерших и 142 537 выздоровевших.

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Динамика эпидемии по регионам:

Киев – 34 362 заболевших (308 за сутки);

Харьковская – 33 250 (478);

Львовская – 27 608 (335);

Одесская – 22 608 (348);

Черновицкая – 19 728 (323);

Тернопольская – 19 261 (211);

Ивано-Франковская – 18 590 (298);

Ровенская – 17 730 (261);

Киевская – 14 845 (301);

Хмельницкая – 13 482 (182);

Днепропетровская – 13 144 (228);

Закарпатская – 13 144 (172);

Волынская – 12 403 (181);

Житомирская – 12 533 (345);

Сумская – 10 605 (202);

Винницкая – 9401 (157);

Донецкая – 8701 (193);

Черкасская – 8147 (113);

Полтавская – 8056 (180);

Черниговская – 7971 (71);

Николаевская – 7069 (134);

Запорожская – 8132 (160);

Херсонская – 3236 (95);

Луганская – 3233 (64);

Кировоградская – 2114 (86).

В сводку не вошли данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. В красной оказались 11 областных центров.

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Марк Сировой

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