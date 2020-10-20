Степанов назвал сценарии эпидемии: при худшем придется выбирать, кого лечить
Сейчас Украина – на первом уровне развития эпидемии коронавируса, при третьем вернут – жесткий карантин, отметил глава МОЗ Степанов
В Минздраве рассматривают четыре сценария развития эпидемии коронавируса, при самом опасном четвертом придется сортировать пациентов по приоритету оказания медпомощи. Об этом в Верховной Раде рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Четвертый уровень – это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи", – сказал он.
По его словам, сейчас Украина находится на первом уровне развития эпидемии – 5000-7000 больных в сутки. Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать, заверил Степанов.
Второй уровень, говорит министр, настанет, когда заполненность ковидных коек будет 70% в целом по стране, а ориентировочное число больных – 8000-10 000 в сутки. На этот уровень Украина может выйти уже в ближайшие недели, отметил глава Минздрава.
По его словам, при таком сценарии увеличат число коек для больных коронавирусом во всех медучреждениях на уровень 30% от всего фонда – это всего 52 000 коек. Также начнут готовиться к открытию временных госпиталей, будут привлекать к борьбе с COVID-19 медиков из других отделений и людей по контракту.
Третьим уровнем он назвал суточную заболеваемость в 11 000 – 15 000 случаев и заполненность 85% коек по стране. При таких условиях будут вводить жесткий карантин со всеми ограничениями красной зоны. Будет мобилизация всех медиков и других категорий работников. Ведомственные медучреждения начнут принимать гражданское население, начнут работать полевые госпитали.
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