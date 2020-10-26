За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 348 924 инфицированных/больных. 142 537 из них выздоровели, 6464 – умерли

Вчера, 25 октября в день местных выборов, в Украине выявили 5426 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6088), среди них 188 детей и 182 медика. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Нужно учитывать, что на выходных традиционно меньше делают тестов и проверяют их, поэтому цифры выявляемости значительно меньше средних по будним дням.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 736 пациентов.

За этот же период скончались 73 пациента (днем ранее – 102). Выздоровели 1029 (днем ранее — 1753).

Официально за 25 октября сделан 33 771 тест (днем ранее – 42 840). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 28 779 (днем ранее – 33 564), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 4992 (днем ранее – 9275).

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Евгений Пилипенко

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