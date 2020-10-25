Коронавирус. В Украине выявили более 6000 заболевших за сутки – динамика эпидемии

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 343 498 заболевших. Умер 6391 больной COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 6391 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 7014). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За сутки умерли 102 больных COVID-19 (днем ранее – 125), одолели недуг 1753 пациента (2177).

За все время эпидемии зарегистрировали 343 498 заболевших, 6391 умерших и 141 508 выздоровевших.

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23 октября в Украине обновили список карантинных зон. В красную зону вошли 11 облцентров. Новые правила вступят в силу с понедельника, 26 октября.

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Марк Сировой

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