Недостаток витамина D может ухудшить течение коронавирусной болезни – исследование

Медики из Испании предположили, что производные витамина D в организме частично снимают воспаление в органах, которые могут отказывать при COVID-19

У более 80% пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице Сантандера во время первого пика эпидемии COVID-19 в Испании была отмечена нехватка витамина D. Об этом медики из Университета Кантабрии пишут в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Было проведено ретроспективное исследование среди 216 пациентов с COVID-19 и 197 случаев "контроля". Учитывали концентрацию кальфедиола (производное витамина D) в организме и оценивали связь уровней этого вещества с тяжестью COVID-19, под которой подразумевали поступление в реанимацию, интубацию на аппарате ИВЛ или смерть.

Дефицит витамина D обнаружили в 82,2% случаев коронавируса и 47,2% контрольной группы. У пациентов с COVID-19 средний уровень соединения составлял 13,8 ± 7,2 нг/мл по сравнению с 20,9±7,4 нг/мл в контроле.

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У ковидных пациентов с дефицитом была более высокая распространенность гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, повышенный уровень ферритина и тропонина, а также более длительная продолжительность пребывания в больнице, чем у пациентов с уровнем выше 20 нг/мл. Уровни были ниже у мужчин, что, полагают ученые, может частично объяснить их большую подверженность инфицированию и более частые тяжелые исходы в сравнении с женщинами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Избыток витамина D, его не предписанный прием одновременно с некоторыми другими препаратами, а также применение у людей с определенными хроническими заболеваниями может быть опасно для здоровья и жизни. Перед приемом обязательна консультация у врача!

"Результаты нашей работы говорят, что нужно отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их. Особенно это важно для пожилых и хронических больных, то есть групп риска при COVID-19", – пишут авторы. Они рекомендуют добавить в протоколы лечения пищевые добавки с витамином D, что "положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета".

Тем не менее, в среде ученых/медиков пока нет консенсуса насчет витамина D: некоторые сомневаются, что есть какая-либо статистически адекватная связь.

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Евгений Пилипенко

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