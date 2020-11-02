Если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19. Минздрав запускает call-центр

Всеукраинский call-центр будет работать в круглосуточном режиме

В Украине с 2 ноября начал работу всеукраинский call-центр Минздрава по противодействию COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы по ковид, может позвонить вне зависимости от того, где это гражданин находится на территории нашей страны и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный – 0-800-602-0-19", – отметил Степанов.

По его словам, в call-центре круглосуточно будут работать 150 операторов.

Степанов объяснил алгоритм действий: если оператору нужно будет уточнить информацию (в случае, если позвонивший не смог дозвониться своему семейному врачу или получить направление на сдачу анализов), он свяжется с со службами в соответствующим городе и семейным врачом.

"Все это будет фиксироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять запрос на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор обязательно должен вам перезвонить", – уточнил Степанов.

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959).

2 ноября в Украине вступили в силу новые карантинные зоны, в красной – 11 облцентров.

Арина Толина

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