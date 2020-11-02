С начала эпидемии в стране уже 402 194 заболевших COVID-19

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За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Среди них – 271 ребенок и 255 медработников, госпитализировали в больницы 801 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За этот период умерли 69 человек (сутками ранее - 110), выздоровели 2327 пациентов (сутками ранее – 2513).

За минувший день в стране сделали 36 587 тестов (днем ранее – 49 026), из них методом ПЦР – 31 662 (40 588), методом ИФА – 4925 (8438).

С начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 402 194 человека, выздоровели 163 768 пациентов, летальных случаев – 7375, провели ПЦР-тестирований – 3 344 211.

За 30 октября в Украине зафиксировали 8752 новых случаев заражения COVID- – это очередной рекорд за время эпидемии.

2 ноября в Украине вступили в силу новые карантинные зоны, в красной – 11 облцентров.

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Арина Толина

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