Коронавирус. Отметка суточной заболеваемости приближается к новому рекорду в 9000 случаев

Лидером по заболеваемости за сутки остается столица, на второе место попала Донецкая область

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За прошедший день, 30 октября, в Украине выявили 8752 новых случаев инфицирования COVID-19 (8312 сутками ранее) – это очередной рекорд за время эпидемии. Лидером по суточной заболеваемости и в общей картине остается Киев: 37 549 заболевших за все время эпидемии и 781 случай за день. Данные опубликовал Совет нацбезопасности и обороны.

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На второе место по количеству заболевших за сутки поднялась Донецкая область – там было зафиксировано 749 новых случаев.

Кроме того, 155 пациентов за сутки умерли (днем ранее – 173) – это также рекорд, выздоровели 3902 украинца (3394). С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 387 481 случай коронавируса, 158 928 человек выздоровели, 7196 – умерли.

За минувший день в стране сделали 75 798 тестов, из них методом ПЦР – 46 007, методом ИФА – 29 791.

Вчера, 30 октября, количество заболевших коронавирусной болезнью в стране впервые превысило 8000 человек за сутки.

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Дарья Мостовая

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