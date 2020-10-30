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Коронавирус | Эпидемия разрастается. Число выявленных заболевших COVID-19 превысило 8000 в сутки

30.10.2020, 08:44
Эпидемия разрастается. Число выявленных заболевших COVID-19 превысило 8000 в сутки - Фото
Фото: ЕРА

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 378 729 инфицированных/больных. 155 026 из них выздоровели, 7041 – умерли

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Вчера, 29 октября, в Украине выявили 8312 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7342 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии. Среди них 315 (287) детей и 396 (363) медиков. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 1140 (976 днем ранее) пациентов.

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Скончались 173 пациента за сутки (113 днем ранее) – это также рекорд. Выздоровели 3394 (2990).

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Официально за 29 октября сделано рекордные 78 489 тестов (78 684 днем ранее). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 47 842 (47 162), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 30 647 (31 522).

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Евгений Пилипенко
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