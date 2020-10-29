За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 370 417 инфицированных/больных. 151 632 из них выздоровели, 6868 – умерли

дополнено

Вчера, 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее), среди них 287 (300) детей и 363 (475) медика. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 976 (1022 днем ранее) пациентов.

Скончались 113 пациентов в сутки (165 днем ранее). Выздоровели 2990 (3306).

Официально за 28 октября сделано рекордные 78 684 теста (70 592 днем ранее). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 47 162 (41 947), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 31 522 (28 645).

Читайте также: "COVID-19 — это акселератор десятилетий". Пересказ фееричной дискуссии Закарии и Фергюсона

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.