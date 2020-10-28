Кто не будет носить маски, даже если многие заболеют или умрут от COVID-19 – исследование

Антисоциальные черты (низкий уровень эмпатии, высокий – черствости, лживости и рискованности) связаны с несоблюдением мер сдерживания, выяснили ученые

Бразильские ученые выяснили, какой тип людей не желает носить маски, которые в разной степени защищают окружающих и их самих от заболевания СOVID-19 и другими респираторными болезнями. Результат опубликован в журнале Personality and Individual Differences.

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В анкетировании приняли участие 1578 человек в возрасте от 18 до 73 лет. Им задали серию личных вопросов, в том числе о соблюдении мер сдерживания эпидемии коронавируса.

Авторы пишут, что для тех, кто отказывается носить маски или делает это "на бороде", "для галочки", характерны черты антиобщественного поведения: повышенная черствость, лживость, враждебность, импульсивность, безответственность, манипулятивность и готовность рисковать.

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"Эти черты объясняют, по крайней мере частично, почему люди продолжают не соблюдать меры сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", – считают авторы.

Напротив, для людей, которые прислушиваются к рекомендациям медиков, характерен повышенный уровень эмпатии/сочувствия и, как следствие, общественной ответственности.

На фоне эскалации эпидемии COVID-19 власти в Швеции ослабили рекомендации еще больше: там люди в значительной степени доверяют правительству и добровольно придерживаются рекомендаций.

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Евгений Пилипенко

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