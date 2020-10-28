Кто не будет носить маски, даже если многие заболеют или умрут от COVID-19 – исследование
Антисоциальные черты (низкий уровень эмпатии, высокий – черствости, лживости и рискованности) связаны с несоблюдением мер сдерживания, выяснили ученые
Бразильские ученые выяснили, какой тип людей не желает носить маски, которые в разной степени защищают окружающих и их самих от заболевания СOVID-19 и другими респираторными болезнями. Результат опубликован в журнале Personality and Individual Differences.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В анкетировании приняли участие 1578 человек в возрасте от 18 до 73 лет. Им задали серию личных вопросов, в том числе о соблюдении мер сдерживания эпидемии коронавируса.
Авторы пишут, что для тех, кто отказывается носить маски или делает это "на бороде", "для галочки", характерны черты антиобщественного поведения: повышенная черствость, лживость, враждебность, импульсивность, безответственность, манипулятивность и готовность рисковать.
Читайте также: Открытое окно сильно уменьшает риск заразиться коронавирусом
"Эти черты объясняют, по крайней мере частично, почему люди продолжают не соблюдать меры сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", – считают авторы.
Напротив, для людей, которые прислушиваются к рекомендациям медиков, характерен повышенный уровень эмпатии/сочувствия и, как следствие, общественной ответственности.
- На фоне эскалации эпидемии COVID-19 власти в Швеции ослабили рекомендации еще больше: там люди в значительной степени доверяют правительству и добровольно придерживаются рекомендаций.
- Недостаток витамина D может ухудшить течение коронавирусной болезни – исследование.
- За 27 октября в Украине скончалось рекордное число заболевших коронавирусом за сутки, новых больных – почти 7500.
Читайте также: Ученые Израиля: Антитело MD65 против коронавируса спасет жизни "тяжелым" больным
Комментарии