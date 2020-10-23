UA

На фоне эскалации эпидемии COVID-19 власти в Швеции ослабили рекомендации еще больше

23.10.2020, 12:08
На фоне эскалации эпидемии COVID-19 власти в Швеции ослабили рекомендации еще больше - Фото
Фото: ЕРА

Около 80% шведов добровольно изменили свое поведение в результате противоэпидемических рекомендаций

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, власти Швеции по-прежнему настаивают, что принудительные карантинные методы – это не выход. В стране зарегистрировано уже около 6000 смертей от COVID-19: это один из самых высоких показателей смертности на душу населения в Европе, пишет AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в стране отменили действовавшую с апреля рекомендацию сидеть дома для людей старше 70 лет и групп риска. Сейчас пожилым и другим группам риска рекомендуют избегать лишь магазинов, общественного транспорта и любых мест, где собираются группы людей. В тот же день ввели ограничения на работу ночных клубов. 

Ранее в октябре правительство сняло запрет на посещение домов престарелых – это одно из редких жестких ограничений в стране, где более половины случаев смерти от ковида произошли в домах престарелых.

Публичные собрания с участием более 50 человек были запрещены с конца марта, но со вчерашнего дня в культурных и спортивных мероприятиях могут участвовать уже 300 человек, если они соблюдают дистанцию.

Читайте также: Игнорирование карантина не помогло: экономика Швеции значительно упала

Сейчас более строгие местные правила введены в университетском городке Уппсала, где наблюдается всплеск заболеваемости с начала учебного года. Местным жителям рекомендовано до 3 ноября избегать общественного транспорта и личных контактов с людьми, которые не проживают с ними.

Швеция остается одной из немногих стран в мире, которая все еще не рекомендует ношение масок: там утверждают, что они "создают ложное чувство безопасности, которое подрывает усилия по социальному дистанцированию".

  • В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.
  • Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
швеция карантин эпидемия коронавирус COVID-19 Андерс Тегнелл

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Боялись, що хворі бігатимуть вулицями

Партнерський проєктБоялись, що хворі бігатимуть вулицями
 