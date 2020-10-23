На фоне эскалации эпидемии COVID-19 власти в Швеции ослабили рекомендации еще больше
Около 80% шведов добровольно изменили свое поведение в результате противоэпидемических рекомендаций
Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, власти Швеции по-прежнему настаивают, что принудительные карантинные методы – это не выход. В стране зарегистрировано уже около 6000 смертей от COVID-19: это один из самых высоких показателей смертности на душу населения в Европе, пишет AP.
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Вчера в стране отменили действовавшую с апреля рекомендацию сидеть дома для людей старше 70 лет и групп риска. Сейчас пожилым и другим группам риска рекомендуют избегать лишь магазинов, общественного транспорта и любых мест, где собираются группы людей. В тот же день ввели ограничения на работу ночных клубов.
Ранее в октябре правительство сняло запрет на посещение домов престарелых – это одно из редких жестких ограничений в стране, где более половины случаев смерти от ковида произошли в домах престарелых.
Публичные собрания с участием более 50 человек были запрещены с конца марта, но со вчерашнего дня в культурных и спортивных мероприятиях могут участвовать уже 300 человек, если они соблюдают дистанцию.
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Сейчас более строгие местные правила введены в университетском городке Уппсала, где наблюдается всплеск заболеваемости с начала учебного года. Местным жителям рекомендовано до 3 ноября избегать общественного транспорта и личных контактов с людьми, которые не проживают с ними.
Швеция остается одной из немногих стран в мире, которая все еще не рекомендует ношение масок: там утверждают, что они "создают ложное чувство безопасности, которое подрывает усилия по социальному дистанцированию".
- В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.
- Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.
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