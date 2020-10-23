На фоне эскалации эпидемии COVID-19 власти в Швеции ослабили рекомендации еще больше

Около 80% шведов добровольно изменили свое поведение в результате противоэпидемических рекомендаций

Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, власти Швеции по-прежнему настаивают, что принудительные карантинные методы – это не выход. В стране зарегистрировано уже около 6000 смертей от COVID-19: это один из самых высоких показателей смертности на душу населения в Европе, пишет AP.

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Вчера в стране отменили действовавшую с апреля рекомендацию сидеть дома для людей старше 70 лет и групп риска. Сейчас пожилым и другим группам риска рекомендуют избегать лишь магазинов, общественного транспорта и любых мест, где собираются группы людей. В тот же день ввели ограничения на работу ночных клубов.

Ранее в октябре правительство сняло запрет на посещение домов престарелых – это одно из редких жестких ограничений в стране, где более половины случаев смерти от ковида произошли в домах престарелых.

Публичные собрания с участием более 50 человек были запрещены с конца марта, но со вчерашнего дня в культурных и спортивных мероприятиях могут участвовать уже 300 человек, если они соблюдают дистанцию.

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Сейчас более строгие местные правила введены в университетском городке Уппсала, где наблюдается всплеск заболеваемости с начала учебного года. Местным жителям рекомендовано до 3 ноября избегать общественного транспорта и личных контактов с людьми, которые не проживают с ними.

Швеция остается одной из немногих стран в мире, которая все еще не рекомендует ношение масок: там утверждают, что они "создают ложное чувство безопасности, которое подрывает усилия по социальному дистанцированию".

В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.

Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.

Евгений Пилипенко

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