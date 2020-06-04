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Главный эпидемиолог Швеции уточнил позицию о карантине: Наша стратегия хорошая

Главный эпидемиолог Швеции уточнил позицию о карантине: Наша стратегия хорошая - Фото
Андерс Тегнелл (Фото - Pontus Lundahl, EPA)
04.06.2020, 10:40

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл все же считает, что шведская стратегия борьбы с коронавирусом была правильной

Архитектор шведской модели борьбы с коронавирусом, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, который вчера сказал, что нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших, уточнил позицию, заявив, что шведская стратегия все же была правильной. Об этом сообщает The Local

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Вчера утром Тегнелл заявил: "Если бы мы столкнулись с подобной болезнью, зная то, что знаем о ней сегодня, я думаю, мы должны были бы избрать средний путь между тем, что сделали Швеция и остальной мир". Его заявление быстро разлетелось по мировым СМИ.

Поэтому он был вынужден собрать пресс-конференцию, чтобы уточнить позицию: "Из новостей стало известно, что я и мы (в Агентстве общественного здравоохранения - ред.) считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так. Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше".

"Лично я считаю, что было бы довольно странно, если бы кто-нибудь ответил иначе на такой вопрос. Вы всегда можете сделать что-то лучше", - сказал он, добавив, что его комментарии были преувеличены.

Отвечая на вопрос о том, что следовало сделать по-другому, Тегнелл сказал, что, вероятно, не нужно было закрывать школы для учащихся старше 16 лет, улучшить готовность в домах престарелых и повысить потенциал для проведения тестирования.

  • Правительство Швеции отказалось вводить жесткий карантин, при этом большинство населения добровольно соблюдало дистанцирование.
  • Вчера Тегнелл заявил, что нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших.
Владислав Сердюк
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швеция карантин коронавирус COVID-19 Андерс Тегнелл
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