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Коронавирус. В Швеции не вводили карантин: их парламент почтил тысячи умерших

Коронавирус. В Швеции не вводили карантин: их парламент почтил тысячи умерших - Фото
Фото - пресс-служба парламента Швеции
17.06.2020, 14:00

Парламент Швеции провел церемонию почтения памяти людей, которые погибли от коронавируса, а также их близких и всех тех, кто пострадал от эпидемии

Сегодня Парламент Швеции провел церемонию в память об умерших из-за коронавируса, которых в стране насчитывается уже почти 5000. Об этом сообщает The Local.

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Издание отмечает, что проведение подобных церемоний в парламенте - это необычный шаг в Швеции. Предыдущее такое мероприятие было организовано в память о жертвах цунами 2004 года, в котором погибло 534 шведа. 

Спикер шведского парламента Андреас Норлен заявил, что церемония предназначена также для почтения тех, кто потерял близких или серьезно пострадал от вируса другим способом - потерял работу или здоровье. Церемония завершилась минутой молчания.

  • Правительство Швеции отказалось вводить жесткий карантин, при этом большинство населения добровольно соблюдало дистанцирование.
  • 3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших.
  • 4 июня сообщалось, что он уточнил позицию о карантине: Наша стратегия хорошая.
  • На сегодняшний день в Швеции от коронавируса умерли 4939 человек, 53 323 - инфицированы.
Владислав Сердюк
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