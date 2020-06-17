Коронавирус. В Швеции не вводили карантин: их парламент почтил тысячи умерших

Сегодня Парламент Швеции провел церемонию в память об умерших из-за коронавируса, которых в стране насчитывается уже почти 5000. Об этом сообщает The Local.
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Издание отмечает, что проведение подобных церемоний в парламенте - это необычный шаг в Швеции. Предыдущее такое мероприятие было организовано в память о жертвах цунами 2004 года, в котором погибло 534 шведа.
Спикер шведского парламента Андреас Норлен заявил, что церемония предназначена также для почтения тех, кто потерял близких или серьезно пострадал от вируса другим способом - потерял работу или здоровье. Церемония завершилась минутой молчания.