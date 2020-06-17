Коронавирус. В Швеции не вводили карантин: их парламент почтил тысячи умерших

Фото - пресс-служба парламента Швеции

Сегодня Парламент Швеции провел церемонию в память об умерших из-за коронавируса, которых в стране насчитывается уже почти 5000. Об этом сообщает The Local.

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Издание отмечает, что проведение подобных церемоний в парламенте - это необычный шаг в Швеции. Предыдущее такое мероприятие было организовано в память о жертвах цунами 2004 года, в котором погибло 534 шведа.

Спикер шведского парламента Андреас Норлен заявил, что церемония предназначена также для почтения тех, кто потерял близких или серьезно пострадал от вируса другим способом - потерял работу или здоровье. Церемония завершилась минутой молчания.

Правительство Швеции отказалось вводить жесткий карантин, при этом большинство населения добровольно соблюдало дистанцирование.

нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших. 3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил , что

4 июня сообщалось , что он уточнил позицию о карантине: Наша стратегия хорошая.

На сегодняшний день в Швеции от коронавируса умерли 4939 человек, 53 323 - инфицированы.